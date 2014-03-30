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Жителям Кировского района области вернули электроснабжение
Сегодня, 10:44
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Жителям Кировского района области вернули электроснабжение

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Свет отключили на два часа из-за аварии на сетях.

Жители Кировска, Шлиссельбурга, Павлово, Отрадного, Мги в Ленобласти около двух часов оставались без света поздно вечером в воскресенье, 5 декабря. Специалисты "Россети Ленэнерго" смогли восстановить электроснабжение.

В местной администрации уточнили, что за несколько часов электропитание переключили на резервную схему, а все выявленные неполадки оперативно устранили. Что именно послужило причиной аварии, пока неизвестно. 

Можно предположить, что одной из причин могли послужить 30-градусные морозы.

Фото: Pexels

Теги: кировский район, ленобласть, отключили свет, россети ленэнерго
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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