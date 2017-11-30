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В Юнотолово лось научился перебегать через дорогу в положенном месте

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В Приморском районе лось перебежал дорогу водителю под разрешающим знаком.

Жители Приморского районе заметили на дороге лося. Дикое животное не смутилось, заметив автомобиль, а спокойн продолжило движение. Инцидент произошел в вечернее время около жилого комплекса Юнтолово. Видео с пробегом млекопитающего стало набирать популярность  в социальной сети “Вконтакте”. 

Пользователи в Интернете отметили, что даже лоси научились пользоваться пешеходным переходом, в отличие от некоторых людей. Действительно, на предоставленной местным водителем записи отчетливо видно, как животное перебегает под специальным дорожным знаком.

Петербуржцы рассказывают, что в данной местности иногда можно встретить не только лосей, но и кабанов, лисиц, зайцев. В летний период территорию “оккупируют” змеи. 

Видео: Вконтакте/Приморский район
 

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Теги: лось , примроский район , юнтолово
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

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