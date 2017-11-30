В Юнотолово лось научился перебегать через дорогу в положенном месте

В Приморском районе лось перебежал дорогу водителю под разрешающим знаком.

Жители Приморского районе заметили на дороге лося. Дикое животное не смутилось, заметив автомобиль, а спокойн продолжило движение. Инцидент произошел в вечернее время около жилого комплекса Юнтолово. Видео с пробегом млекопитающего стало набирать популярность в социальной сети “Вконтакте”.

Пользователи в Интернете отметили, что даже лоси научились пользоваться пешеходным переходом, в отличие от некоторых людей. Действительно, на предоставленной местным водителем записи отчетливо видно, как животное перебегает под специальным дорожным знаком.

Петербуржцы рассказывают, что в данной местности иногда можно встретить не только лосей, но и кабанов, лисиц, зайцев. В летний период территорию “оккупируют” змеи.

Видео: Вконтакте/Приморский район

