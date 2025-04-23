В Югре выявили почти 800 нарушений миграционного законодательства

В отношении двух иностранцев приняты решения о прекращении действий их разрешений на временное проживание и видов на жительство.

В Югре полицейские выявили почти 800 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В результате рейдов, проведенных за четыре дня, сотрудники полиции выявили административные правонарушения в сфере миграции. Из них 401 связано с несоблюдением иностранцами правил въезда и пребывания на территории РФ. Среди выявленных правонарушителей оказались и семь местных предпринимателей, которые привлекали к трудовой деятельности нелегалов. Также по итогам проверок установлены и привлечены к административной ответственности 16 прибывших из-за рубежа граждан, которые трудились незаконно.

В отношении двух иностранцев приняты решения о прекращении действий их разрешений на временное проживание и видов на жительство. Также аннулирован 41 патент. Въезд в РФ запрещен 94 иностранцам. Кроме того, по итогам рейдов возбуждено более 50 уголовных дел.

Ранее мы сообщали, что в Калининграде возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции группой лиц.

Видео: УМВД по ХМАО-Югре