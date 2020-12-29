Он устойчив к антителам и представляет опасность повторного заражения.

В ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом сообщили ученые из Национальной лабораторной службы здравоохранения Йоханнесбурга, результаты их исследования были опубликованы в издании Medical Xpress.

Штамм, обнаруженный в стране в конце декабря, устойчив к антителам и представляет опасность повторного заражения. По мнению специалистов, в разработки нынешних вакцин предстоит внести изменения, если их выводы официально подтвердятся. Южноафриканский вариант COVID-19 уже был зафиксирован во Франции, Японии, США и Дании.

На сегодняшний день в ЮАР зарегистрировано более 1,36 млн случаев заболевания коронавирусом.

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Видео: YouTube / africanews