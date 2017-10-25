В Ясенево автомобиль с женщиной и ребенком съехал в пруд и затонул

Женщина с внуком школьником не пострадали. В сети появилось видео с места происшествия.

Сегодня, 25 октября, в Московском Ясенево произошло ЧП.

Женщина не справилась с управлением автомобиля "Сузуки Джимни" и съехала в Верхний Ясеневский пруд на улице Паустовского (ЮЗАО). Очевидцы сообщают, что вместе с 73-летней женщиной в автомобиле находился 8-летний ребенок школьного возраста. Люди не пострадали, хотя автомобиль почти полностью ушел под воду.

В СМИ сообщается, что ЧП произошло днем, когда бабушка забирала внука из школы. У автомобиля что-то случилось с тормозами, и поэтому машина и оказалась в пруду. Бабушка и внук отделались испугом. Автомобиль с помощью спасателей и спецтехники вызволили из водяного плена.

Видео: YouTube/Сергей Иващенко