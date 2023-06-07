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В Москве в тестовом режиме запущены беспилотные такси

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Жители и гости города могут заказать такси, управляемой ИИ.

Российская компания "Яндекс" в тестовом режиме запустил беспилотные такси, которые будут работать в районе Ясенево в Москве. Специалисты из пресс-службы пояснили, что заказать такую поездку клиенты могут через приложение  "Яндекс Go". Речь идет о сервисе заказе транспортного средства или роботакси, которым управляет искусственный интеллект. На текущий момент этот проект работает в тестовом режиме с семи утра до часа ночи.

Первыми в тестировании примут участие пользователи, которые заранее подавали заявку на сайте проекта. Затем появится доступ у других жителей Ясенево.

пресс-служба сервиса

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Фото и видео: Telegram / Яндекс

Теги: беспилотные авто, искусственный интеллект, москва, яндекс такси, ясенево
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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