В Ярославле сообщили об убийстве священника

Затем Феоктист Игумнов уточнил, что произошел несчастный случай.

В Ярославле сообщили о гибели священника протоиерея Александра Штерцеля.

Епископ Переславский и Угличский Феоктист Игумнов на своей странице в Facebook сообщил об убийстве клирика епархии протоиерея Александра Штерцеля, которое произошло в Ярославле. Спустя некоторое время епископ уточнил причины смерти священнослужителя. Он сообщил, что Штерцель погиб в результате несчастного случая, и попросил прощения за распространение ложной информации

Первоначально я написал об убийстве, но это была ошибочная версия. Прошу меня простить за спешку и за распространение ложной информации. Феоктист Игумнов

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Фото: Феоктист Игумнов