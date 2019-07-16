  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ярославле сообщили об убийстве священника
Сегодня, 9:13
129
MShaffter

В Ярославле сообщили об убийстве священника

0 0

Затем Феоктист Игумнов уточнил, что произошел несчастный случай.

В Ярославле сообщили о гибели священника протоиерея Александра Штерцеля.

Епископ Переславский и Угличский Феоктист Игумнов на своей странице в Facebook сообщил об убийстве клирика епархии протоиерея Александра Штерцеля, которое произошло в Ярославле. Спустя некоторое время епископ уточнил причины смерти священнослужителя. Он сообщил, что Штерцель погиб в результате несчастного случая, и попросил прощения за распространение ложной информации

Первоначально я написал об убийстве, но это была ошибочная версия. Прошу меня простить за спешку и за распространение ложной информации.

Феоктист Игумнов

 

Сегодня ранее:В Саратове погибла 2-летняя девочка, выпав из окна 9 этажа

Фото:  Феоктист Игумнов

Теги: новости ярославля, погиб священник, убили священника
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии