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В Ярославле башенный кран упал на рабочих

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Очевидец снял на видео первые секунды после падения крана на стройке.

Сегодня ранним утром в Ярославле упал башенный кран, двое рабочих пострадали.

ЧП произошло ранним утром на стройке жилого дома между улицами Суздальская и Новоселковская. Кран упал на бетономешалку. Два человека госпитализированы в больницу. Мужчина 1992 года рождения находится в реанимации в Соловьевской больнице. Второй, 1962 года рождения, с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом плеча в обычной палате той же больницы. 

По некоторым данным, упала верхняя секция башенного крана (25 метров). На месте происшествия работают специалисты, выясняя все обстоятельства ЧП.

Видео: YouTube/Олег Лопатин

Фото: Вконтакте, Yuliia Kornyakova, Жесть Ярославля

Теги: башенный кран , видео с места , жесть , упал кран , ярославль
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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