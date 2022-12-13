В Японии пообещали продолжать санкционное давление на Россию

Японское правительство во взаимодействии со странами "большой семерки" и мировым сообществом продолжит проводить антироссийскую санкционную политику и оказывать поддержку киевскому режиму. Соответствующее заявление в ходе брифинга с местными журналистами сделал генеральный секретарь кабинета министров в Токио Хирокадзу Мацуно.
Что касается ситуации на Украине, то для защиты миропорядка, основанного на верховенстве закона, Япония как страна-председатель G7 и непостоянный член СБ ООН продолжит принимать жесткие амеры и усиливать помощь Украине.
Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии
В общец сложности Япония с начала введения западных санкций в общей сложности объявила о заморозке финансовых и имущественных активов 987 граждан России, в том числе 304 человек - из новых регионов и Крыма, а также 129 организаций, 12 банков. Дополнительно был введен запрет на экспорт из страны в отношении 357 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью.
Япония выразила намерение развивать сотрудничество с НАТО.
Фото и видео: YouTube / ニコニコニュース
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