Хирокадзу Мацуно оценил вступление Финляндии в Североатлантический альянс.

Япония выразила намерение развивать сотрудничество с НАТО. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Токио сделал генеральный секретарь местного правительства Хирокадзу Мацуно. Чиновник пояснил, что этот вопрос особенно важен в текущих мировых условиях, когда обеспечение безопасности становится все сложнее осуществлять. Эксперт прокомментировал вступление Финляндии в состав Североатлантического военного альянса. Япония приветствует это решение. По мнению Хирокадзу Мацуно, сейчас страны находятся на историческом перепутье, поэтому требуется сделать выборв пользу укрепления открытого и свободного международного миропорядка, который будет основан на праве и букве закона.

В условиях, когда ситуация по безопасности в мире становится все более сложной, сотрудничество между странами, разделяющими общие принципы, является важным, как никогда раньше. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Токио требует освобождения арестованного в Китае японца.

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