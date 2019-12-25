В Янино у автоледи угнали Kia Sorento за 1,9 млн рублей

Автомобиль застрахован и оборудован штатной сигнализацией.

Вечером 23 сентября в полицию Всеволожского района Ленобласти обратилась 37-летняя жительница Янино. Женщина рассказала об угоне своего автомобиля Kia Sorento. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, машину угнали в период с 21:00 21 сентября до 18:00 23 сентября. Автомобиль застрахован и оборудован штатной сигнализацией. Сумма ущерба составила 1,9 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полиция разыскивает злоумышленника.

Ранее мы писали, что Петербург стал лидером по числу автоугонов в России.

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