Петербург стал лидером по числу автоугонов в России

Чаще всего внимание злоумышленников привлекали кроссоверы Hyundai Tucson и Toyota RAV4.

Страховая компания "АльфаСтрахование" назвала города России, в которых чаще всего угоняли автомобили в период пандемии коронавируса. Первое место в списке занял Петербург. В период с марта по август 2020 года на Северную столицу пришлось 43% от всех зафиксированных угонов в стране.

Второе место в антирейтинге досталось Москве с 37% случаев. В пятерку по числу угонов также попали Воронеж, Калуга и Белгород.

Чаще всего внимание злоумышленников в Петербурге привлекали кроссоверы Hyundai Tucson и Toyota RAV4. 12% и 9% угонов в городе на Неве были связаны именно с ними. Третье место поделили седан Hyundai Solaris и KIA Ceed (по 7%). Чуть реже угоняли Hyundai Creta, Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, KIA Sportage и Toyota Camry (по 5%).

Ранее мы писали, что Петербург собирается переходить на газомоторное топливо.

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