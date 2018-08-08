В "Яндексе" рассказали, почему "Алиса" называла Путина вором и обманщиком

По словам специалистов, голосовой помощник "слишком сильно доверяет тому, что находит в сети".

Пару дней назад пользователи социальных сетей обратили внимание, что голосовой помощник "Яндекс" "Алиса" слишком прямолинейно отвечает на такие вопросы "Путин — вор?" и "Почему Путин врет?". Это заметил и оппозиционер Алексей Навальный. На своей странице в Twitter он опубликовал видео, на котором "Алиса" отвечает на один из вопросов.

К слову, на вопрос "Почему Путин врет" голосовой помощник цитировал фрагмент материала издания "Крым.Реалии":

Вот такой ответ получили пользователи интернета на второй вопрос "Путин — вор?". Это цитата из статьи издания Newsland:

Стоит отметить, что в настоящее время "Алиса" стала уходить от ответа на эти вопросы. Как пояснили "Дождю" в пресс-службе "Яндекса" ошибка устранена. А возникла она из-за того, что голосовой помощник "слишком доверяет тому, что находит в сети". Оказывается, "Алиса" пока не может решать, кто прав, а кто виноват.

Ранее "Яндекс" представил свой первый гаджет с Алисой внутри.

Фото: ВКонтакте, Twitter

Видео: Twitter / Alexey Navalny