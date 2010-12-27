В "Яндекс. Такси" объяснили поведение водителя, устроившего голодовку

По словам представителей организации, таксист не захотел переходить на эконом-класс.

В "Яндекс. Такси" объяснили голодовку одного из водителей. Автомобилист припарковался перед инспекцией по труду и обвинил компанию по заказу такси в нарушении прав водителей. В частности, он заявил, что им приходится работать по 14, а то и по 16 часов. В сети появились фотографии с места происшествия.

В компании прокомментировали эту ситуацию. Как сообщают "Невские новости", из-за жалоб пассажиров таксисту понизили рейтинг и перевели с комфорт-класса на эконом-класс. Это решение возмутило водителя, поскольку теперь ему приходилось браться за менее оплачиваемые заказы.

В "Яндекс. Такси" объяснили, что мужчина, устроивший голодовку, не пытался исправить сложившуюся ситуацию. Он продолжал настаивать на том, чтобы получать заказы по высоким тарифам. В компании заявили, что он сможет вернуться к заказам уровня "Комфорт+", если исправится. Как отметили представители "Яндекс. Такси", подобные сервисные правила действуют на всех водителей без исключения.

Ранее мы писали, что в Петербурге таксист с "хитрым" счетчиком обматерил пассажирку.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Сергей Довгаль