В Якутии исследуют древнюю стоянку для пересмотра теории происхождения человека

Стоянка древних людей была обнаружена еще в 1982 году.

Исследователи из Русского географического общества хотят установить возраст стоянки древних людей Диринг-Юрях в Центральной Якутии. Если в ходе исследования будет подтвержден возраст памятника, то, возможно, ученым придется пересмотреть теорию возникновения Homo Habilis, то есть человека умелого. Об этом пишет Znak.

Отмечается, что стоянка была найдена еще в 1982 году. По мнению археолога Юрия Молчанова, который занялся изучением памятника архитектуры несколько лет назад, возраст артефактов составляет 1,8 млн лет. Однако в 1997 году специалисты из США установили, что возраст памятника составляет 370-260 тыс. лет. При этом для установки возраста тогда был использован спорный метод.

На данный момент есть несколько вариантов миграций, среди которых, по мнению археологов, наиболее вероятными могут быть направления из Средней Азии, Монголии или Китая, где также были найдены похожие по возрасту и технологии культуры. Реджеп Курбанов, сотрудник научно-исследовательской лаборатории новейших отложений и палеогеографии плейстоцена МГУ

Теперь же ученые будут устанавливать возраст стоянки в лабораторном комплексе. Образцы были взяты в августе этого года.

Фото: pixabay