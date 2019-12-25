В WhatsApp появилась возможность ускорять голосовые сообщения

Теперь прослушивать голосовые сообщения можно будет в трех разных режимах.

В мессенджере WhatsApp появилась функция, которая позволяет в ускоренном режиме прослушивать голосовые сообщения. Об этом пишет "Российская газета".

Отмечается, что теперь голосовые сообщения в мессенджере можно будет слушать на обычной скорости, на полуторной и в два раза быстрее. В WhatsApp также добавили специальные уведомления. Теперь если пользователя кто-то упомянул в чате, то рядом с названием появится соответствующий значок "@". Он будет отображаться, если в часе ответили на сообщение пользователя.

Напомним, что в Telegram функция для более быстрого прослушивания голосовых сообщений работает уже не один год.

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