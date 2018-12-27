В Вуоксе в Ленобласти утонул мужчина

Погибшего транспортировали с острова и передали сотрудникам полиции.

В Приозерском районе утром 9 июня прошли поисково-спасательные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Спасатели поисково-спасательного отряда Приозерска получили информацию о том, что, находясь на одном из островов реки Вуоксы, мужчина упал в воду. Заявитель вытащил его тело на берег.

Погибшего транспортировали с острова и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее петербуржцам рассказали, почему опасно купаться в фонтанах. Внутри чаш находятся коллекторы распределения воды, электрические кабели, насадки и светильники. Также погружаться в техническую воду негигиенично.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти