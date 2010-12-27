В Ленобласти нашли лодку с двумя трупами с пакетами на голове

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В минувшую субботу в Выборгском районе Ленинградской области в реке Вуокса была обнаружена лодка с двумя трупами, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как стало известно, на страшную находку наткнулся житель поселка Лесогорский. Лодку подтянули к берегу. На ее дне лежали двое мужчин среднеазиатской внешности на вид около 30 лет. Также отмечается, что тела лежали друг на друге со связанными за спиной руками. На головах у убитых были пакеты. На шеях у трупов были затянуты шнурки.

Стоит отметить, что у обоих были обнаружены травмы, нанесенные тяжелым предметом. К ремням на телах были привязаны мешки из-под цемента, в которых было неизвестно вещество. Правоохранительные органы обнаружили в кармане одного из погибших 1720 рублей.

По факту случившегося ведется проверка. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство двух и более лиц".

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Парголово с высоты рухнул молодой петербуржец.