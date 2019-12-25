В Воронежской области вертолет совершил жесткую посадку

В результате инцидента два человека находятся в тяжелом состоянии.

В Воронежской области вертолет Airbus совершил жесткую посадку. Об этом журналистам ТАСС сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по региону. По данным источника из экстренной службы, инцидент произошел в Рамонском районе. По предварительной информации пострадавшими считаются два человека. Их состояние медики оценивают как тяжелое.

В 12:40 поступила информация о жесткой посадке частного вертолета в поле западнее села Подгорное Рамонского района. По предварительным данным, пострадали два человека, погибших нет пресс-служба ГУ МЧС

Представитель ГУ МЧС по региону Сергей Хренов рассказал журналистам, что спасатели эвакуировали с места приземления воздушного борта двух человек. Кроме них в вертолете других пассажиров не было. Известно, что Airbus находится на учете в клубе "Солнечный".

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Фото: Piter.tv