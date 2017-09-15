В Воронежской области мужчина 2 года насиловал собственного маленького сына

Мальчик длительное время скрывал случившееся, испытывая чувство стыда и опасаясь быть наказанным.

50-летний житель Воронежской области совершал сексуальные насильственные действия в отношении своего 10-летнего сына в период с октября 2015 года по апрель 2017 года. Ребенок длительное время скрывал случившееся, испытывая чувство стыда и опасаясь быть наказанным. Когда мать узнала обо всем, незамедлительно сообщила в правоохранительные органы.

Было возбуждено уголовное дело по статье ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Отца мальчика задержали. Первоначально мужчина, ранее судимый неоднократно за грабежи, написал явку с повинной и сознался в содеянном. Однако позднее он отказался от дачи показаний.

"Следователями СК России был проведен осмотр места происшествия, 10-летний мальчик признан потерпевшим и допрошен в указанном качестве в присутствии законного представителя и психолога, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрошены свидетели", - сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Воронежской области.

Следствием и судом установлено, что в период времени с октября 2015 года по апрель 2017 года мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летнего сына, используя его беспомощное состояние, обусловленное малолетним возрастом.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений. Приговором суда мужчина осужден к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Видео: Piter.TV

Фото: свободные источники