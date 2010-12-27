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В Воронежской области девочку жестоко избили за съеденный маргарин
Сегодня, 16:31
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lesjasap
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В Воронежской области девочку жестоко избили за съеденный маргарин

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Под Воронежем маленькую девочку избила беременная мать.

В селе Озерки Воронежской области жестоко избит ребенок. Об этом полиции сообщили медики, к которым привезли девочку. Врачи диагностировали у пациентки переломы рук, носа и сотрясение мозга. 
 
Сообщается, что насилием над собственной дочкой занялась 22-летняя многодетная беременная мать. Таким способом женщина пыталась наказать ребенка за то, что та без спросу съела маргарин. Однако, у следствия есть и другая версия произошедшего. Возможно, местная жительница просто хочет взять вину своего 38-летнего супруга на себя. Известно, что ее муж-цыган, который уже трижды был судим за кражи. Для девочки он не является родственником. 
 
Сам инцидент произошел 22 сентября, но общественность узнала о случившемся только сегодня. Правоохранительные органы сообщили, что отчим оказывал сопротивление, когда ребенка пытались госпитализировать. Тогда же оперативники возбудили дело о насилии над представителем закона. 4 октября ребенка выписали из больницы и передали бабушке. Делом занимаются сотрудники органов опеки. Трехлетний брат пострадавшей помещен в реабилитационный центр, а полуторагодовалая сестра отдана в дом малютки. 
 
Мать, которая в настоящее время беременна двойней находится на сохранении. 
 
Люди из близкого окружения, узнав о ситуации, произошедшей в данной семье, рассказали о похожих случаях. По словам одной из воспитательниц, она уже замечала на теле у ребенка следы побоев. Но тогда проверка полиции не принесла результата. 
Теги: воронеж , избиение детей
Категории: Новости России

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