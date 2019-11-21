В Воронеже в подъезде нашли брошенную 10-дневную девочку

В Воронеже по факту обнаружения 10-дневного младенца возбуждено уголовное дело.
РИА Новости сообщает, что 10 июня полицейский в подъезде жилого дома нашел корзину, в которой была живая новорожденная девочка. Ребенок был отправлен в больницу, где обследование показало, что малышка здорова. Возраст найденного младенца около 10 дней.
По факту возбуждено уголовное дело по статье "оставление в опасности". Мать девочки ищут.
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Фото: pixabay.com
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