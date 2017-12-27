В Воронеже разгорелся пожар на хладокомбинате

В социальных сетях появились фотографии и видео из Воронежа от очевидцев.

Сегодня утром, 25 января, в Воронеже горел склад хладокомбината.

В 8 часов 42 минуты на диспетчерский пульт единой службы спасения поступил сигнал о пожаре по адресу: Коминтерновский район, Московский проспект, дом 1. На местном хладокомбинате загорелись опилки в рядом расположенном складе на площади 100 квадратных метров. в 9 часов 49 минут пожар был полностью локализован.

В социальных сетях появились сообщения с фото и видео с места происшествия. Клубы темного дыма были видны из разных точек города.

Фото и видео: ВК, Типичный Воронеж