В Воронеже сгорела маршрутка от взрыва газовых баллонов

В Воронеже сна ходу сгорел "ПАЗ". однако удалось обойтись без пострадавших и жертв.

10 сентября в Воронеже у дома №47 по улице Степана Разина загорелась маршрутка №101. Очевидец произошедшего снял на видео полыхающий транспорт и сообщил об этом в СМИ. На кадре видно, как у полыхающего "ПАЗа", судя по всему, взорвались газовые баллоны.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные, которым удалось быстро ликвидировать огонь, а также избежать пострадавших. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что по прибытию спасателей, в салоне "ПАЗа" уже никого не находилось.

Фото: Pro Воронеж

Видео:Авторынок Воронеж