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В Воронеже полицейские поймали жителя Москвы, который угнал у петербургской компании "Мерседес"
Сегодня, 10:33
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В Воронеже полицейские поймали жителя Москвы, который угнал у петербургской компании "Мерседес"

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За рулем находился не тот мужчина, который украл иномарку.

В Воронеже нашли иномарку, которую украли в Петербурге. По информации Piter.tv, за рулем машины находился гражданин Армении. 

Известно, что 3 января у компании ООО "Создание" на Пулковском шоссе клиент взял каршеринговый автомобиль до 14 января. Спустя время пользователь перестал выходить на связь с сотрудниками сервиса, а спутниковые трекеры в "Мерседесе" отключились. Генеральный директор фирмы обратился в полицию и рассказал о случившемся. 

Стражи порядка выяснили, что легковушка находится в Воронеже. Информацию они передали коллегам. Сотрудники ДПС остановили машину и проверили документы водителя, который находился за рулем элитной иномарки. Выяснилось, что автомобилистом оказался не тот человек, который арендовал автомобиль. 

Водителя доставили в отдел полиции. Известно, что он проживает в столице России. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в продуктовом магазине на Колокольной улице девушка-самурай с катаной украла алкоголь и консервы.

Фото: Pexels

Теги: воронеж, полиция, пулковское шоссе, угон мерседеса
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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