В Воронежской области 10-летний мальчик умер на детской площадке

Ребенок скончался от тяжелых травм, полученных на игровой площадке.

В Воронежской области расследуют дело по факт смерти мальчика на детской площадке.

Как стало известно следствию, 10-летний ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, находясь на детской площадке. Трагедия произошла в селе Нижний Кисляй.

Обстоятельство происшествия до сих пор неясны. Известно только то, что до момента смерти ребенок играл на детской площадке. Каким именно способом мальчик получил тяжелые травмы - неизвестно. Причину трагедии установит судебно-медицинская экспертиза.

Его доставили в больницу с травмами грудной клетки и живота. Медики не смогли помочь пациенту. О инциденте сразу же сообщили в Бутурлиновский межрайонный следственный отдел. Сейчас полиция пытается связаться с владельцем детской площадки и с ответственными за ее обслуживанием.

Фото: Pixabay.com