Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
В Воронежской области 10-летний мальчик умер на детской площадке
Сегодня, 12:50
0
lesjasap
107

В Воронежской области 10-летний мальчик умер на детской площадке

0
 
 

Ребенок скончался от тяжелых травм, полученных на игровой площадке.

В Воронежской области расследуют дело по факт смерти мальчика на детской площадке. 
 
Как стало известно следствию, 10-летний ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, находясь на детской площадке. Трагедия произошла в селе Нижний Кисляй. 
 
Обстоятельство происшествия до сих пор неясны. Известно только то, что до момента смерти ребенок играл на детской площадке. Каким именно способом мальчик получил тяжелые травмы - неизвестно. Причину трагедии установит судебно-медицинская экспертиза.
 
Его доставили в больницу с травмами грудной клетки и живота. Медики не смогли помочь пациенту. О инциденте сразу же сообщили в Бутурлиновский межрайонный следственный отдел. Сейчас полиция пытается связаться с владельцем детской площадки и с ответственными за ее обслуживанием. 
 
Фото: Pixabay.com
Теги: воронеж , детская площадка , инцидент
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5