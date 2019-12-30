В Ленобласти фельдшер нашел труп с оторванным ухом и гематомами на лице

Труп отправили в морг для выяснения причин смерти.

В Волосовском районе 27 января в полицию поступило сообщение от фельдшера деревни Ущевицы о том, что в квартире одного из домов скончался мужчина 1972 года рождения. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фельдшер диагностировал у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму, частичный отрыв ушной раковины, гематомы и ссадины на лице, кровоподтеки конечностей и грудной клетки.

Труп отправили в морг для выяснения причин смерти, а у дома был задержан мужчина 1976 года рождения.

На Крестовском острове нашли труп мужчины.

Фото: Piter.TV