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На Крестовском острове нашли труп мужчины
Сегодня, 9:51
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arteliseev

На Крестовском острове нашли труп мужчины

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Тело находилось в автомобиле около "Сибур-арены".

Минувшей ночью, 26 января очевидцы заметили обездвиженное тело за рулем иномарки на Крестовском острове рядом с "Сибур-ареной", после чего вызвали полицию и "скорую помощь".

Чуть позже знакомый умершего водителя написал в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", что в эту ночь виделся с ним. После встречи мужчина собирался ехать домой через город. Почему он умер - неизвестно. Однако у него были проблемы с сердцем.

Труп передан в морг для выяснения причины смерти.

Ранее мы сообщили, что в Купчино такси пробило ограждение и вылетело на тротуар.

Фото: ВКонтакте

Теги: авто, смерть, спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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