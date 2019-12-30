На Крестовском острове нашли труп мужчины

Тело находилось в автомобиле около "Сибур-арены".

Минувшей ночью, 26 января очевидцы заметили обездвиженное тело за рулем иномарки на Крестовском острове рядом с "Сибур-ареной", после чего вызвали полицию и "скорую помощь".

Чуть позже знакомый умершего водителя написал в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", что в эту ночь виделся с ним. После встречи мужчина собирался ехать домой через город. Почему он умер - неизвестно. Однако у него были проблемы с сердцем.

Труп передан в морг для выяснения причины смерти.

Ранее мы сообщили, что в Купчино такси пробило ограждение и вылетело на тротуар.

Фото: ВКонтакте