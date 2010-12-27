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В Волховском районе в результате возгорания плавучего крана погиб человек
Сегодня, 9:51
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lesjasap
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В Волховском районе в результате возгорания плавучего крана погиб человек

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Дноуглубительные работы закончились трагедией для экипажа.

В Ленинградской области 4 октября загорелся плавучий кран. Инцидент произошел около одиннадцати часов вечера в Ново-Свирском канале. Об этом сообщают представители МВД России на водном транспорте.
 
Как стало известно, на  138 километре Ново-Свирского канала в Волховском районе загорелся плавучий кран. В это время экипаж транспорта проводил дноуглубительные работы. Из троих человек на судне один пострадал, еще один погиб. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу Волхова.
 
Сотрудники Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте изучают обстоятельства произошедшего.
Теги: волховский район , пожар , трагедия
Категории: Новости СПб

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