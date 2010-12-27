В Волховском районе в результате возгорания плавучего крана погиб человек

Дноуглубительные работы закончились трагедией для экипажа.

В Ленинградской области 4 октября загорелся плавучий кран. Инцидент произошел около одиннадцати часов вечера в Ново-Свирском канале. Об этом сообщают представители МВД России на водном транспорте.

Как стало известно, на 138 километре Ново-Свирского канала в Волховском районе загорелся плавучий кран. В это время экипаж транспорта проводил дноуглубительные работы. Из троих человек на судне один пострадал, еще один погиб. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу Волхова.

Сотрудники Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте изучают обстоятельства произошедшего.