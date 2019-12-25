В Волховском районе с 10 марта ищут трех пропавших рыбаков

Ранее удалось найти лодку, на которой уплыли мужчины.

Спасатели продолжают поиски трех рыбаков, пропавших больше месяца назад в Волховском районе Ленобласти. Об этом сообщил Piter.TV источник в аварийно-спасательной службе области.

17 марта удалось найти лодку пропавших мужчин. Местные жители заметили всплывший топливный бак неподалеку от поселка Свирицы. Местные водоемы в поисках рыбаков прочесывают спасатели из Шлиссельбурга и поисково-спасательный отряд Новой Ладоги.

Мужчины, которым 33-34 года, отплыли 9 марта в 12:00. Поиски начались 10 марта. О местонахождении рыбаков до сих пор ничего неизвестно.

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