В Волховском районе неизвестные в масках напали на таксиста с ножом

Мужчина, опасаясь, за свою жизнь, был вынужден отдать преступникам деньги и драгоценности. Налетчики также забрали его документы.

Сегодня, 12 апреля, в поселке Старая Ладога несколько злоумышленников, обвязав лица платками, совершили нападение на таксиста. Жертве угрожали ножом.

Мужчина, опасаясь, за свою жизнь, был вынужден отдать преступникам деньги и драгоценности. Налетчики также забрали его документы.

Преступники, притворившись пассажирами, проникли в салон автомобиля такси марки Renault Logan и угрожая водителю ножом, забрали у него мобильный телефон, видеорегистратор и документы на автомобиль. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время ведутся поиски грабителей.