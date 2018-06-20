  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости Ленинградской области
В Волховском районе неизвестные в масках напали на таксиста с ножом
Сегодня, 13:25
142
KaterinaKono13

В Волховском районе неизвестные в масках напали на таксиста с ножом

0 0

Мужчина, опасаясь, за свою жизнь, был вынужден отдать преступникам деньги и драгоценности. Налетчики также забрали его документы. 

Сегодня, 12 апреля, в поселке Старая Ладога несколько злоумышленников, обвязав лица платками, совершили нападение на таксиста. Жертве угрожали ножом.

Мужчина, опасаясь, за свою жизнь, был вынужден отдать преступникам деньги и драгоценности. Налетчики также забрали его документы. 

Преступники, притворившись пассажирами, проникли в салон автомобиля такси марки Renault Logan и угрожая водителю ножом, забрали у него мобильный телефон, видеорегистратор и документы на автомобиль.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время ведутся поиски грабителей. 

Теги: новости волховский район, новости ленобласти, старая ладога
Категории: Новости Ленинградской области,

Оставить комментарий