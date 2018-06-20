В Волховском районе неизвестные в масках напали на таксиста с ножом

Сегодня, 12 апреля, в поселке Старая Ладога несколько злоумышленников, обвязав лица платками, совершили нападение на таксиста. Жертве угрожали ножом.
Мужчина, опасаясь, за свою жизнь, был вынужден отдать преступникам деньги и драгоценности. Налетчики также забрали его документы.
Преступники, притворившись пассажирами, проникли в салон автомобиля такси марки Renault Logan и угрожая водителю ножом, забрали у него мобильный телефон, видеорегистратор и документы на автомобиль.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В настоящее время ведутся поиски грабителей.
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