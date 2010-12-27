В Волхове в жилом доме обрушился козырек подъезда

В Ленинградской области произошло ЧП: в многоквартирном доме упал козырек подъезда.

В Волховском районе Ленинградской области рухнул козырек подъезда жилого дома. В результате обрушения конструкции пострадавших нет. По счастливой случайности в момент инцидента никто не выходил и не заходил внутрь здания.

Местные жители рассказали, что неоднократно жаловались на аварийное состояние козырьков. Оставшиеся по-прежнему висеть экземпляры держатся на “честном слове”. на заявления о потенциальной опасности администрация города Волхова не отреагировала. Известно, что за данную коммунальную аварию должна нести ответственности управляющая компания. Происшествие затронуло 20 дом по Ломоносовской улице.

После падения козырька, люди не могут покинуть жилище. Вход в подъезд оказался заблокирован обломками. Однако, на место оперативно приехали экстренные службы, которые убрали мусор с прохода. Сейчас жильцы просят проверить состояние других объектов дома, в частности, газового оборудования. Собственники квартир думают о подаче коллективного иска за аварийное состояние здания, а также взыскания с УК компенсации за моральный вред.

