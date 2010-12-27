В Волхове под лед провалилась семья с десятилетним ребенком

Известно, что 10-ти летний мальчик уже находится с родителями. Здоровью ребенка и родителей ничто не угрожает.

Бригада спасателей и врачей помогли молодой семье, угодившей под лед во Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщает сетевое издание "47news".

Как стало известно 47news, около четырех часов дня 18 марта на реке Волхов в районе деревни Креницы и акватории Ладожского озера ушел под лед снегоход с тремя пассажирами. Эта была супружеская пара вместе с 10-летним сыном. Из воды они выбрались самостоятельно, но им потребовалась помощь спасателей и осмотр медиков.

Известно, что 10-ти летний мальчик уже находится с родителями. А вся спасательная техника до сих пор пребывает подо льдом.

Источник: сетевое издание "47news"