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В Волхове третьеклассница стала жертвой неизвестного педофила
Сегодня, 10:03
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lesjasap
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В Волхове третьеклассница стала жертвой неизвестного педофила

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В Ленобласти преступник напал на малолетнюю жертву, когда та возвращалась домой с учебы.

В Ленинградской области педофил изнасиловал третьеклассницу. Нападение на школьницу произошло в городе Волхове, когда девочка входила в парадную дома. В половину третьего дня 3 апреля пострадавшая возвращалась из школы. На нее неожиданно сзади набросился маньяк. 

Неизвестный злоумышленник произвел насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетней, а после скрылся с места преступления. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Личность педофила не удастся установить при помощи записи с камер видеонаблюдения, так как видеорегистраторы не были установлены на здании. 
 

Теги: волхов , изнасилование , ленобласть , школьница
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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