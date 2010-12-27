В Волхове третьеклассница стала жертвой неизвестного педофила

В Ленобласти преступник напал на малолетнюю жертву, когда та возвращалась домой с учебы.

В Ленинградской области педофил изнасиловал третьеклассницу. Нападение на школьницу произошло в городе Волхове, когда девочка входила в парадную дома. В половину третьего дня 3 апреля пострадавшая возвращалась из школы. На нее неожиданно сзади набросился маньяк.

Неизвестный злоумышленник произвел насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетней, а после скрылся с места преступления. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Личность педофила не удастся установить при помощи записи с камер видеонаблюдения, так как видеорегистраторы не были установлены на здании.

