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В Волгоградской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом
Сегодня, 13:59
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В Волгоградской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом

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Умершей от молниеносной пневмонии женщине было 47 лет.

В Волгоградской области подтвердили коронавирус у умершей пациентки.

ТАСС со ссылкой на правительство Волгоградской области сообщает, что в регионе подтвердили наличие коронавируса в организме у скончавшейся пациентки. Женщина скончалась в реанимации в больнице Жирновского района. Местные издания сообщают, что первый тест на коронавирус был отрицательный, последующие тесты показали коронавирус. 

У умершей 47-летней женщины, жительницы посёлка Линёво Жирновского района, обширная пневмония развивалась стремительно. 12 медицинских работников ЦРБ и 16 жителей поселка, контактировавших с умершей, взяты под наблюдение. На сегодняшний день коронавирус у них не выявлен.

 

Сегодня ранее: Самой молодой жертвой коронавируса в России стала 29-летняя Москвичка.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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