В Волгоградской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом

Умершей от молниеносной пневмонии женщине было 47 лет.

В Волгоградской области подтвердили коронавирус у умершей пациентки.

ТАСС со ссылкой на правительство Волгоградской области сообщает, что в регионе подтвердили наличие коронавируса в организме у скончавшейся пациентки. Женщина скончалась в реанимации в больнице Жирновского района. Местные издания сообщают, что первый тест на коронавирус был отрицательный, последующие тесты показали коронавирус.

У умершей 47-летней женщины, жительницы посёлка Линёво Жирновского района, обширная пневмония развивалась стремительно. 12 медицинских работников ЦРБ и 16 жителей поселка, контактировавших с умершей, взяты под наблюдение. На сегодняшний день коронавирус у них не выявлен.

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Фото: Piter.TV