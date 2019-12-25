В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
В области сохраняется обязательный масочный режим, однако оформлять электронный пропуск для выхода на улицу уже не придётся.
С 23 июня смогут начать работу салоны красоты и парикмахерские, а солярии и салоны для массажа смогут работать по предварительной записи.
Также отменяется двухнедельная обсервация для приезжающих в Волгоградскую область из других регионов.
При этом людям старше 65 лет рекомендовано продолжать соблюдение самоизоляции.
Ранее на Чукотке продлили режим самоизоляции до 29 июня.
Видео: Обращение губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова по поводу отмены самоизоляции
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