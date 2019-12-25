Отменяется двухнедельная обсервация для приезжающих из других регионов.

В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В области сохраняется обязательный масочный режим, однако оформлять электронный пропуск для выхода на улицу уже не придётся.

С 23 июня смогут начать работу салоны красоты и парикмахерские, а солярии и салоны для массажа смогут работать по предварительной записи.

Также отменяется двухнедельная обсервация для приезжающих в Волгоградскую область из других регионов.

При этом людям старше 65 лет рекомендовано продолжать соблюдение самоизоляции.

Ранее на Чукотке продлили режим самоизоляции до 29 июня.

Видео: Обращение губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова по поводу отмены самоизоляции