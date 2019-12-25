Прибывающие в регион будут проходить через экспресс-тестирование.

На Чукотке продлили режим самоизоляции до 29 июня. Об этом сообщили региональные власти. Чиновники отметили, что пребывающие на территорию субъекта граждане РФ освобождаются от обязательного 14-дневного карантина после экспресс-тестирования на наличие коронавируса. Его будут проводить в здании аэропорта сотрудники окружной больницы

Губернатор Чукотки Роман Копин подписал постановление, согласно которому режим самоизоляции в округе продлевается до 29 июня включительно местная администрация

Напомним, что на Чукотке началось постепенно снятие карантинных ограничений. Администрация разрешила работу заведений общепита вне помещений, а также деятельность тренажерных залов и фитнес-центров, отелей и стоматологических кабинетов. Данные послабления в режиме не распространяются на Угольные Копи, Лаврентия, Кепервеем, Билибино и Певек. В этих районах эпидемиологическая обстановка остается неблагоприятной.

Напомним, что к утру 22 июня на Чукотке зарегистрировано 133 случая инфицирования коронавирусом. Два человека погибли от заражения, еще 104 пациента вылечились.

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