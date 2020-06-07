Стали известны регионы России с самыми высокими зарплатами в 2020 году

Самые высокие зарплаты получают на Чукотке, а самые низкие в Ивановской области.

Стали известны регионы с самой высокой зарплатой в начале текущего года. По данным Росстата, больше всего за первый квартал 2020 года получили жители Чукотки. Средний показатель в регионе составил 109,1 тыс. рублей в месяц.

По данным Федеральной службы государственной статистике, второе место в топе занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где средняя зарплата составила 101,5 тыс. рублей. Следом идет Москва (95,5 тыс. рублей), Магаданская область (89,5 тыс. рублей) и Сахалин (89,4 тыс. рублей).

Росстат также составил рейтинг субъектов РФ, где за аналогичный период были отмечены самые низкие зарплаты. В Ивановской области, Дагестане и Кабардино-Балкарии средняя заработная плата составила 27-27,5 тыс. рублей. На том же уровне зарплаты отмечены в Карачаево-Черкесии и Алтайском крае.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство подготовило план восстановления экономики России.

Видео: government.ru