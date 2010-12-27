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В Вырице обнаружили обугленные человеческие останки
Сегодня, 10:29
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lesjasap
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В Вырице обнаружили обугленные человеческие останки

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На пепелище в Вырице обнаружили сгоревшее человеческое тело.

Как сообщает "Политэксперт", в пожаре в Ленинградской области были обнаружены человеческие останки. 

Инцидент произошел на Почтовой улице в Вырице. На пепелище сгоревшего дома был найден труп. По предположениям специалистом, погибшая была женского пола. По предварительной версии следствия, жертва не имела постоянного места жительства. Очевидцы рассказали, что накануне в сгоревшем помещении собралась компания, устроившая пьянку.
 
В Гатчине проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить личность погибшей и причины смерти. В настоящее время правоохранительные органы изучают обстоятельства случившегося.
Теги: вырица , пожар
Категории: Новости СПб

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