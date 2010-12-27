В Вырице обнаружили обугленные человеческие останки

На пепелище в Вырице обнаружили сгоревшее человеческое тело.

Как сообщает "Политэксперт", в пожаре в Ленинградской области были обнаружены человеческие останки.

Инцидент произошел на Почтовой улице в Вырице. На пепелище сгоревшего дома был найден труп. По предположениям специалистом, погибшая была женского пола. По предварительной версии следствия, жертва не имела постоянного места жительства. Очевидцы рассказали, что накануне в сгоревшем помещении собралась компания, устроившая пьянку.

В Гатчине проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить личность погибшей и причины смерти. В настоящее время правоохранительные органы изучают обстоятельства случившегося.