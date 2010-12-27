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В Виннице обнаружили немецкий сейф времен Второй мировой войны
Сегодня, 13:22
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lesjasap
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В Виннице обнаружили немецкий сейф времен Второй мировой войны

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В Украине нашли немецкий клад с ценным грузом.

В ночь на 21 августа в Винницкой области выкопали запечатанный немецкий сейф. Находку сразу же отправили в местный краеведческий музей.  Как сообщают СМИ, вес находки составил 500 кг. 
 
Предмет обнаружили в ходе ремонтных работ по замене теплотрассы.
 
Этот “сюрприз” породил толпу “исследователей”, которые роют траншеи вблизи того места, где нашли сейф. Людьми движет жажда приключений и наживы. Украинцы вооружились лопатами и кирками, чтобы отыскать клад из прошлого.
 
Заведующая археологическим сектором краеведческого музея Ольга Грабовская относится к поискам скептически. По ее словам, это первая подобная находка. 
 
Специалисты рассказали, что открыть сейф обычным методом не получится из-за окисления металла. Объектом занимаются профессионалы, которым нельзя повредить ни груз, ни "упаковку".
 
Помимо сейфа, в котловане на улице Магистратской также обнаружили несколько серебряных немецких монет, а также керамику с изображением “Звезды Давида”. 
 
Как считают эксперты, из-за бомбардировок в 1944 году сейф провалился в подвальное помещение, где был потерян. Судя по черному слою почвы над тем местом, где обнаружили предмет, земля горела.
 
Фото: Pixabay.com
Теги: винница , вторая мировая война , клад , немецкий сейф , украина
Категории: Мировые новости

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