В Выборгском районе у солдата угнали авто, пока тот спал

В минувшую среду, 3 апреля, в полицию города Выборга позвонил 21-летний мужчина из Новгорода. Об этом сообщает сетевое издание "47Новостей".

В течении ночи в поселке Каменка у него угнали синий "ВАЗ 2104" 2001 года выпуска. Из примет он назвал тонированные задние стекла и большое количество наклеек.

Районная полиция проводит проверку по данному факту.

Установлено, что молодой человек служит по контракту в городе Луга, а Каменку приехал на учение вместе со своим батальоном. Живет в казарме, в ней же и ночевал, а машина, соответственно, была припаркована у одного из КПП. Ущерб военный оценил в 40 тысяч рублей, кроме того, в салоне остались документы на автомобиль и права.