В Выборгском районе стартовал образовательный форум "Идея"

Форум будет длиться три дня; организаторы обещают множество мероприятий и звездных спикеров.

Накануне, 13-го сентября, в детском оздоровительном лагере "Алые паруса" стартовал трехдневный муниципальный образовательный форум "Идея". На протяжении трех дней поселок Пески будет притягивать к себе молодежь со всего района.

Как сообщает "Московский комсомолец. Ленобласть", на открытии форума присутствовал первый заместитель председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Михаила Соколова и главы администрации Выборгского района Валерия Савинова.

Гости и участники форума могли поучаствовать в деятельности образовательных площадок "Творчество", "Территория события", "Сообщество развития" и "Путь будущего".

В первый день "Идеи" состоялся мастер-класс по изготовлению свечей и лекция, на которой слушателей научили определять лидерские качество, что помогло молодым участникам форума в практическую деятельность мероприятия.

Фото: ВКонтакте / Форум "Идея"