В Выборгском районе мужчина прострелил голову товарища после ссоры 

В четверг, 26 марта, полиция Выборгского района задержала мужчину, попытавшегося расправиться со своим приятелем с помощью пневматического пистолета. Об этом стало известно Piter.TV.
Инцидент произошел в апреле прошлого года. В ходе ссоры один из друзей выстрелил в голову другому, нанеся тяжелое ранение. Потерпевший был доставлен в больницу, медики оперативно оповестили о случившемся правоохранительные органы.
Спустя почти год после происшествия, злоумышленник был задержан. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Обстоятельства преступления уточняются.
Ранее мы рассказывали о том, что в окно жительницы Выборга забросили муляж гранаты.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )