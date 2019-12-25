В Выборгском районе мужчина прострелил голову товарища после ссоры 

Потерпевший находится в больнице.

В четверг, 26 марта, полиция Выборгского района задержала мужчину, попытавшегося расправиться со своим приятелем с помощью пневматического пистолета. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошел в апреле прошлого года. В ходе ссоры один из друзей выстрелил в голову другому, нанеся тяжелое ранение. Потерпевший был доставлен в больницу, медики оперативно оповестили о случившемся правоохранительные органы.

Спустя почти год после происшествия, злоумышленник был задержан. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Обстоятельства преступления уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в окно жительницы Выборга забросили муляж гранаты.

Фото: Pixabay