В Выборге завершился прием заявок на замещение должности главы районной администрации

Всего на конкурс заявились 4 претендента.

Завершен прием заявок для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области.

Всего на конкурс заявились 4 претендента. Краткие сведения о кандидатах:

- Стэлла Константиновна Кравченко (гражданка РФ, 1963 года рождения, образование высшее, кандидат экономических наук, директор Института экономической безопасности Ленинградского государственного университета имени Пушкина в городе Выборге);

- Игнат Владимирович Кущ (гражданин РФ, 1974 года рождения, образование высшее, генеральный директор ООО "ПМК Инком");

- Геннадий Алексеевич Орлов (гражданин РФ, 1956 года рождения, образование высшее, бывший глава администрации МО "Выборгский район", уволен 19 сентября 2019 года в связи с истечением срока контракта);

- Сергей Иванович Тищенков (гражданин РФ, 1977 года рождения, имеет два высших образования, бывший глава администрации МО "Первомайское сельское поселение" до истечения срока полномочий, с сентября 2019 года - заместитель главы администрации МО "Первомайское сельское поселение").

Теперь состоится заседание конкурсной комиссии, по решению которой будет определен кандидат на замещение должности главы администрации МО "Выборгский район". Затем данная кандидатура будет рассмотрена на заседании совета депутатов МО "Выборгский район".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО