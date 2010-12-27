Охранник из Выборга зарубил двух мигрантов и отправил их трупы плыть в лодке по реке

Подозреваемый в этом страшном преступлении уже задержан.

Полиция Выборга задержала 39-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве двоих мигрантов. Об этом сообщают 47news со ссылкой на местных правоохранителей. Уже появились подробности дела, по которому обвиняют выборжанина. Мужчина "на стрелке" зарубил двух мигрантов, а потом изощренно "попрощался" с их изувеченными телами.

ЧП случилось в начале апреля. Тогда на реке Вуокса в Выборге прохожие заметили странную лодку, дрейфующую по воде. В утлом суденышке полиция нашла трупы пары мигрантов. Молодые мужчины со следами рубленных ран на телах лежали на дне лодки. На головы убитым кто-то надел пакеты, их конечности связали при помощи автомобильного ремня.

Вскоре полиция узнала о конфликте, который был у пары иностранцев с местным жителем. По предварительным данным, это 39-летний россиянин, работающий в охранном бизнесе. Есть данные, что в начале апреля потенциальный убийца встречался с погибшими, и это была встреча "конфликтного характера".

Теперь подозреваемого ждут следствие и суд. Про его жертв известно немногое. Один из погибших был уроженцем Узбекистана, занимался силовыми видами спорта и работал в такси. Ранее мы писали, что на Будапештской мужчина жестоко убил родную мать во время ссоры.

Фото: Instagram, Pearlbase.ru