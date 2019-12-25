В Выборге вводят дополнительные меры соцподдержки граждан, нуждающихся в жилье

Теперь появится дополнительная возможность приобретать жилье для граждан на вторичном рынке.

Совет депутатов Выборга принял решение о введении дополнительных мер социальной поддержки для граждан, которые ожидают получения квартиры.

В первую очередь это касается граждан с тяжелыми формами хронических заболеваний, граждан, проживающих в аварийных домах и молодых семей.

О текущей ситуации в Выборге рассказала начальник отдела координации жилищных программ администрации МО "Выборгский район" Надежда Савинцева. По ее словам, в настоящее время квартиры представляются за счет освободившегося жилья. Денежных средств, выделяемых в рамках программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", недостаточно.

Теперь, помимо мер социальной поддержки, действующих на федеральном и региональном уровне, появится дополнительная возможность приобретать жилье для граждан на вторичном рынке.

Отметим, что совет депутатов МО "Город Выборг" утвердил решение об установлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи гражданам, проживающим на территории МО "Город Выборг".

Ранее мы сообщили о том, что совет депутатов проведет конкурс на замещение должности главы администрации.

Фото: Piter.TV