Совет депутатов проведет конкурс на замещение должности главы администрации

Прием заявок претендентов продлится с 30 октября по 16 ноября 2020 года.

27 октября на совете депутатов Выборгского района было принято решение о проведение конкурса на замещение должности главы администрации МО "Выборгский район".

Конкурс назначен на 20 ноября. Затем совет депутатов примет решение. Прием заявок претендентов продлится с 30 октября по 16 ноября 2020 года.

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин пояснил, что процедурные мероприятия планируют завершить к концу ноября, в соответствии с процедурными мероприятиями, установленными 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления".

Ранее мы сообщили о том, что Ильдар Гилязов назначен временно исполняющим обязанности главы адмнистрации Выборгского района.

Фото: Piter.TV



