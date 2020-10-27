Ильдар Гилязов назначен временно исполняющим обязанности главы Выборгского района

Он будет находиться в этой должности до подведения итогов конкурса на замещение главы администрации МО «Выборгский район».

Ильдар Гилязов назначен в качестве временно исполняющего обязанности главы администрации Выборгского района. Об этом 26 октября сообщил Александр Дрозденко после закрытого совещания глав городских и сельских поселений Выборгского района.

Губернатор отметил, что Выборгу необходим апгрейд власти. На данный момент наиболее подходящая кандидатура – Ильдар Гилязов.

Он будет исполнять обязанности главы администрации до подведения итогов конкурса на замещение должности главы администрации МО "Выборгский район".

Как сообщил глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин, 27 октября на Совете депутатов будет объявлен конкурс на замещение должности главы администрации МО "Выборгский район". Голосование состоится в конце ноября.

