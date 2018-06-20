В Выборге выставлен на торги самый старинный жилой дом в России

Стоимость архитектурного наследия оценили в 11 миллионов рублей.

Накануне на доске объявлений Авито появилась заметка о старте продажи знаменитого каменного жилого здания, расположенного на Крепостной улице в городе Выборге. Саму площадь здания оценивают в 50 квадратных метров, а его стоимость - 11 миллионов рублей.

Самый старый жилой дом в России! Это Историческое здание! Построен из камня со стенами толщиной в 1 метр! значится в объявлении

Какой-либо информации о конкретной дате постройки дома нет, однако по словам некоторых реставраторов дом был построен приблизительно в 16 веке.

Внутри дома есть небольшие жилые помещения, соединенные деревянной лестницей. Также у дома есть нежилой чердак и пристройка, возведенная относительно недавно. Как заявляет продавец, новым владельцем дома сможет стать только тот, кому небезразлична история древнего здания.

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Источник: сетевое издание "Маяк", фото: The Village