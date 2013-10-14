В Выборге в ближайшие дни в эксплуатацию введут дополнительную снегоуборочную технику

После проверки работ на улицах города в адрес одного из подрядчиков направили претензию и информацию о штрафах.

В Выборге председатель комитета дорожного хозяйства Сергей Петров оценил качество уборки снега. Об этом сообщили в пресс-службе МО "Выборгский район" Ленобласти в субботу, 4 декабря.

Усилиями циклона "Бенедикт" в районе Ленобласти выпала треть месячной нормы осадков. Вместе с подрядчиками представитель ведомства проинспектировал межквартальные проезды, пешеходные переходы, въезды во дворы. Внимание уделили нескольким улицам. Так, осмотрели Садовую, Васильева, Мира, Выборгскую, Кутузова, Некрасова и другие.

По общему мнению Сергея Петрова и гендиректора подрядной организации ОО "ДСК "Выборг" Дениса Зубенко, хуже всего дела обстоят с автобусными остановками, межквартальными проездами, пешеходными подходами. Не везде был вывезен собранный в горы снег. Однако главные артерии города все-таки расчистили.

В результате проверки в адрес ООО "ДСК "Выборг" направили претензии по поводу некачеcтвенной работы. Обещали применить штрафные санкции.

На улицах города работают 32 дворника, задействовано свыше 20 единиц спецтехники. В ближайшие дни на дорогах должна появиться дополнительная снегоуборочная техника.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Выборге дорожные службы работают в усиленном режиме.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО